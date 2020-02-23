Коронавирус в мире: США обвинили Россию в дезинформации

Россия распространяет информацию о том, что коронавирус - дело рук США

В Госдепе США считают, что тысячи учетных записей в социальных сетях, связанных с Россией, способствовали распространению паники относительно коронавируса, таким образом подрывая усилия по борьбе с эпидемией.

Так, агентство AFP сообщает, что кампания по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что Соединенные Штаты стоят за вспышкой COVID-19", пытаясь таким образом нанести вред глобальному имиджу США.

Представители Госдепа, которым поручено бороться с российской дезинформацией, сообщили изданию, что в Twitter, Facebook и Instagram есть фальшивые аккаунты для продвижения российских тезисов.

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"Намерение России заключается в том, чтобы сеять раздор и подрывать институции и союзы США изнутри, в том числе с помощью скрытых навязчивых кампаний по вредному влиянию", – заявил и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

По его мнению, распространяя дезинформацию о коронавирусе, россияне "вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая от глобальных ответных мер в области здравоохранения".

В заявлениях, которые появлялись в сети в последние недели, писали, что вирус – это якобы попытка США "вести экономическую войну с Китаем", биологическое оружие, произведенное ЦРУ, или часть усилий, предпринимаемых Западом, "чтобы подтолкнуть анти-китайские лозунги ", отмечает издание.

Кампания по дезинформации была обнаружена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские чиновники объявили о третьем смерть от нового коронавируса в Ухане, пишет агентство.

Напомним, ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что всплеск распространения коронавируса в Китае может положительным образом сказаться на экономике США, приведя к возвращению в страну рабочих мест, которые ранее были потеряны из-за перемещения производств определенных продуктов в Китай, или переход на импорт товаров из этой страны.

Кроме того, специалисты американского правительства считают низкой вероятность распространения в Соединенных Штатах пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, несмотря на выявление первого случая такого заболевания в стране.

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