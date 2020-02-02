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Министр торговли США рассказал, как Америка может получить выгоду от коронавируса

2 февраля, 01:01

Из-за вспышки пневмонии в Китае, в США могут вернуться рабочие места

/ Фото: Getty Images

Министр торговли США Уилбур Росс на телеканале Fox News заявил, что всплеск распространения коронавируса в Китае может положительным образом сказаться на экономике США, приведя к возвращению в страну рабочих мест, которые ранее были потеряны из-за перемещения производств определенных продуктов в Китай, или переход на импорт товаров из этой страны.

Чиновник отметил, что не хочет "праздновать через очень досадную, очень вредную болезнь", но "она составляет фактор, который компании должны учитывать при пересмотре своих каналов поставки".

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"Это еще один фактор риска, который люди должны взвесить. Я считаю, что он может ускорить возвращение рабочих мест в США, возможно также в Мексику", – приводит слова чиновника издание The Hill.

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Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

Напомним, число жертв вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США коронавирус

Источник: Голос Америки

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