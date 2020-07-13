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Коронавирус в США установил новый антирекорд

13 июля, 09:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

По крайней мере 33 штата сообщили об увеличении уровней заражения по сравнению с прошлой неделей

Коронавирус продолжает распространяться по Соединенным Штатам. Так, в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в марте – 66 528, сообщает "Голос Америки".

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, количество инфицированных коронавирусов в США составляет примерно одну четверть от общего количества зараженных в мире 3,3 миллиона из 12,7 человек. В США умерли более 135 тысяч человек, инфицированных COVID-19.

Больше всего от пандемии страдают западные и южные штаты.

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Всего, по данным университета Джонса Хопкинса, по крайней мере 33 штата сообщили об увеличении уровней заражения по сравнению с прошлой неделей. 14 штатов имеют стабильные показатели. Только три штата сообщают о снижении количества заражений.

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Напомним, что ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил о возможности того, что в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки.

Также сообщалось, что в США из-за коронавируса остановили исполнение смертной казни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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