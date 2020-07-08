В США коронавирусом заразились больше 3 млн человек

Рекордное количество новых инфицированных обнаружили в Техасе, Калифорнии, Миссури, Монтане , Оклахоме и на Гавайях

Масштабы коронавирусной эпидемии в США продолжают набирать обороты – по данным СМИ, количество инфицированных превысило 3 млн человек.

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Точные показатели масштабов распространения COVID-19 в разных источниках отличаются, но о новом пороге сообщил ряд авторитетных американских СМИ, основываясь на собственных подсчетах.

В то же время, согласно данным онлайн-трекера Центра системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса (CSIS), к настоящему времени в Штатах заболели 2,996 млн человек. Однако другие виртуальные счетчики сообщили о пересечении отметки в 3 млн пациентов еще вчера.

Кроме того, более 131 тысяч пациентов числятся погибшими.

Как пишет New York Times, 7 июля в Соединенных Штатах было обнаружено более 54 тысячи инфицированных, а в шести штатах – Техасе, Калифорнии, Миссури, Монтане, Оклахоме и на Гавайях – обновили максимальное количество новых заболевших за сутки.

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На этом фоне многие американцы решили провериться на COVID-19, в связи с чем во многих городах к медцентрам, где можно сдать анализы, выстроились огромные очереди из сотен машин, о чем сообщает Fox News.

"В США не было конца первой волны пандемии. Это не избавит нас от второй волны осенью, от которой в особенности пострадают те штаты, где в настоящее время наблюдается высокий уровень инфицирования", – заявил директор Института измерения и оценки здоровья при Университете Вашингтона доктор Кристофер Мюррей.

Напомним, что ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил о возможности того, что в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки.

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