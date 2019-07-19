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Корпорация Boeing оценила убытки от проблем с лайнерами 737 MAX

19 июля, 09:19

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson.

Во втором квартале 2019 года выручка корпорации Boeing снизится на 5,6 млрд долл. из-за приостановки эксплуатации лайнеров Boeing 737 MAX и отсрочек в их поставках заказчикам. Об этом сообщили в компании.

"Boeing учтет траты в размере 4,9 млрд долл. (8,74 долл. за акцию) в связи с оценкой потенциальных выплат потребителям за сбои (в авиасообщении), связанные с приостановкой эксплуатации 737 MAX и задержками поставок. Это приведет к сокращению выручки и чистой прибыли на 5,6 млрд долл. (до уплаты налогов)", – говорится в пресс-релизе Boeing.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы, а не недели.

Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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Тег Boeing, авикатастрофа, Boeing-737

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Источник:

Укринформ

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