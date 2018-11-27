Кровавая и несправедливая оккупация: члены Конгресса США осудили Кремль

Представители двух крупнейших американских партий опубликовали совместное заявление, выступив против агрессии Кремля в Азовском море

Члены Палаты представителей от двух крупнейших американских партий – Республиканской и Демократической – осудили и выразили обеспокоенность нападением российского ВМФ на три украинских корабля в Керченской протоке.

Об этом говорится в совместном заявлении демократов Марси Каптур и Сэндер Левин, а также республиканцев Энди Харриса и Брайана Фицпатрика.

"Будучи сопредседателями украинского кокуса (так называемой "группы друзей". – Ред.) в Конгрессе США, мы решительно осуждаем опасную военно-морскую атаку России на украинские корабли", – гласит опубликованное 27 ноября заявление.

Выразив беспокойство по поводу нападения, конгрессмены назвали это "проявлением российской агрессии, направленной на усиление кровавого давления и незаконной оккупации Крыма", и призвали Россию обеспечить свободу судоходства в Азовском море.

"Вместе с международным сообществом и нашими союзниками по НАТО мы решительно подтверждаем, что Крым и его прибрежные воды принадлежат Украине. Мы призываем власти России придерживаться международного права и прекратить любое ограничение доступа к украинским портам и Азовскому морю", – отметили они, потребовав от Москвы "прекратить кровавую и несправедливую оккупацию суверенной территории Украины".

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата получили ранения шестеро украинских военных.

Как мы уже писали, на следующий день ФСБ обнародовало видео допросов захваченных украинских моряков.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".