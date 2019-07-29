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Стрельба на фестивале в США: погибли три человека

Сегодня, 08:01

Еще 12 людей получили ранения

Фото: AFP

Фото: AFP

Стрельба на фестивале в США: погибли три человека https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D1%81%D1%88%D0%B0 США Еще 12 людей получили ранения

В американском городе Гилрой в штате Калифорния жертвами стрельбы на гастрономическом фестивале стали три человека. Еще 12 людей получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные члена городского совета Гилроя Дион Брэкко.

Кроме того, как сообщили свидетели, огонь по людям открыл мужчина средних лет. Также на инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщается, стрелка еще не задержали", – написал он в Twitter.

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Ранее мы сообщали об одном погибшем и двоих пострадавших в результате стрельбы. Также известно, что детективы уже обнаружили оружие, из которого стрелял нападающий.

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Напомним, не так давно два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния). 

Также в Торонто произошла стрельба во время двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс". Пострадали четыре человека. Офицеры произвели три ареста и изъяли две единицы огнестрельного оружия.

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