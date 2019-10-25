Лесные пожары бушую в США: пригородах Лос-Анжелеса объявлена массовая эвакуация

Без света, но с огнем, подбирающимся к самым дверям. Десятки тысяч американцев получили приказ спасаться от лесных пожаров, бушующих в Калифорнии. На юге штата, около Лос-Анджелеса эвакуация объявлена для 40 тысяч человек. На севере, возле Сан-Франциско свои дома уже покинули две тысячи калифорнийцев. 200 тысяч жителей штата сидят без света – электричество выключили из-за пожаров. В ближайшие дни эта цифра может вырасти до полумиллиона. Взять стихию под контроль пожарным мешают засуха и сильный ветер. Они прогнозируют, что площадь возгораний будет только расти.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

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Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

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Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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