Лидеры Конгресса США поддержали решение Трампа прервать переговоры в Ханое

Президент Трамп правильно сделал, что ушел от поверхностной и потенциально опасной сделки

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP

Лидеры Конгресса США поддержали решение Трампа прервать переговоры в Ханое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a8/252/5c77a82527e93.jpg 2019-03-01T02:30:00+02:00 США Президент Трамп правильно сделал, что ушел от поверхностной и потенциально опасной сделки

Лидеры Конгресса США из числа как республиканцев, так и демократов в Сенате и Палате представителей в целом позитивно отреагировали в четверг на решение президента США Дональда Трампа не подписывать совместный документ по итогам переговоров в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Переговоры на высоком уровне могут нести с собой и высокие риски, но президент заслуживает похвалы за то, что ушел", – заявил, выступая в Сенате, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

"Мудрым решением было пригласить Ким Чен Ына в Сингапур и Вьетнам, чтобы показать северокорейской делегации то экономическое процветание, которое стало бы возможным для них, если бы они выбрали новый путь", - добавил также он.

"Нам нужна денуклеаризация", - отметила в свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выступая на брифинге.

"Они не согласились на нее на первом саммите, они не согласились и на втором, они хотели снятия санкций без денуклеаризации: я рада, что президент ушел с этой встречи", - сказала она.

Однако Пелоси подчеркнула, что выиграл от этой ситуации, по ее мнению, все равно лидер КНДР: "Он был главным победителем, Ким Чен Ын, он сидел лицом к лицу с самым могущественным человеком в мире – президентом Соединенных Штатов. И действительно хорошо, что президент не дал ему ничего в обмен на то малое, что он предлагал".

"Я рад тому, что президент признает нежелание Северной Кореи заключать всеобъемлющее соглашение", - заявил, выступая в Сенате, лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

"Президент правильно сделал, что ушел и не стал заключать плохое соглашение просто ради фотосессии. Я все время опасался возможности того, что будет заключено плохое соглашение, особенно учитывая то, что на президента сейчас оказывается давление с других сторон", – подчеркнул он.

Аналогичную точку зрения выразил и лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Президент Трамп правильно сделал, что ушел от поверхностной и потенциально опасной сделки, которая бы подорвала огромный прогресс, которого смогла добиться эта администрация", – сказал он.

После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

По итогам первого саммита лидеров США и КНДР, прошедшего 12 июня 2018 года в Сингапуре, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Предполагалось, что в Ханое стороны обозначат конкретные шаги и сроки реализации достигнутых на той встрече договоренностей.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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