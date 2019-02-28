Нетронутая фуа-гра, или почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Саммит лидеров США и Северной Кореи завершился досрочно и почти безрезультатно

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: AFP

Нетронутая фуа-гра, или почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b3/e1c/5c76b3e1c28ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b3/e1c/5c76b3e1c28ac.jpg 2019-02-28T14:09:00+02:00 США Саммит лидеров США и Северной Кореи завершился досрочно и почти безрезультатно

На второй саммит лидеров США и Северной Кореи возлагались большие надежды. Возлагались, прежде сего, самими участниками встречи – Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Однако завершился саммит досрочно и безрезультативно – никаких новых соглашений подписано не было.

"Они расстались в безмолвном и гордом страданье…"

Накануне и в ходе саммита Дональд Трамп не скупился на похвальные эпитеты в адрес своего визави. "Великая встреча и ужин с Ким Чен Ыном в Ханое, Вьетнам сегодня. Ждем продолжения наших дискуссий завтра!", – написал американский президент в своем Твиттере по итогам первого дня переговоров. Трамп также высказался насчет будущего процветания Северной Кореи, которое наступит в случае, если КНДР пойдет навстречу мировому сообществу и откажется от ядерного оружия.

Пхеньян навстречу не пошел. Второй день саммита вместо новых договоренностей и подписания новых соглашений принес урезанную встречу и спешный отъезд лидеров двух государств. Трамп и Ким Чен Ын не явились даже на запланированный совместный обед. Приготовленные для лидеров двух государств фуа-гра с яблочным желе и снежная рыба остались нетронутыми.

Причины досрочного сворачивания саммита косвенно пояснил Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся также на два часа раньше запланированного. По словам американского президента, Северная Корея настаивала на полном снятии санкций, в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене. Соединенные Штаты же, разумеется, не были готовы пойти на такие, мягко говоря, неравноценные уступки.

Что касается требований США, которые хотят видеть более активные действия КНДР по денуклеаризации, задекларированной прошлогодними сингапурскими соглашениями, то и здесь у корейцев есть условия. Собственно, они были известны до саммита: под денуклеаризацией полуострова КНДР понимает не только отказ от собственного ядерного оружия и от ядерных технологий Южной Кореи, но и полный вывод с корейского полуострова американских войск, а также устранение ядерной угрозы для КНДР.

"Такие дела с кондачка не решаются"

Впрочем, несмотря на отсутствие подписанных соглашений, определенные договоренности по результатам заседаний рабочих групп и встречи Трампа и Ким Чен Ына все же были достигнуты. Пожалуй, главная из них – озвученный Трампом намек на то, что дальнейшие переговоры, возможно, выйдут за рамки двустороннего формата.

"Мы считаем важным сотрудничество с Россией, Китаем, Южной Кореей и Японией по проблеме КНДР", — сказал американский президент в ходе брифинга.

Китай отреагировал на посыл мгновенно. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан назвал переговоры в формате "шестерки" с участием России, КНДР, Республики Корея, Китая, США и Японии "хорошей альтернативой остальным вариантам". Надо полагать, не менее заинтересованы более деятельно принять участие в решении крайне важного вопроса и другие стороны. Не то, чтобы союзники США в регионе не доверяют Вашингтону. Однако определенные опасения, что Трамп может пойти не невыгодные уступки, не отвечающие национальным интересам Японии и Южной Кореи, существовали (и продолжают существовать) и в Токио, и в Сеуле. Не случайно, не успел Трамп вылететь из Ханоя, премьер Японии Синдзо Абэ запросил экстренный телефонный разговор с американским президентом. А президенту Мун Чжэ Ину американский президент пообещал позвонить сам.

Возможно, расширение формата, участие в переговорах США и Китая как наиболее влиятельных государств, а также Южной Кореи и Японии как наиболее заинтересованных, и в самом деле позволит в будущем гораздо быстрее двигаться в сторону решения вопроса.

"Ключевые переговоры должны проходить, как минимум, с участием Южной Кореи. Сеул вообще является главным двигателем налаживания отношений между Вашингтоном и Вьетнамом. Они больше всех выигрывают от деэскалации и больше всех проигрывают от эскалации", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

Также с определенной натяжкой результатами встречи можно назвать обещание Северной Кореи не проводить ядерные и ракетные испытания.

"Испытаний ракет и ядерного оружия (со стороны КНДР, – ред.) больше не будет. Я доверяю ему (Ким Чен Ыну, – ред.) и ловлю его на слове", – сказал Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Наконец, стороны достигли договоренности о проверках на ядерном Йонбене и согласовали их расписание. А вот насчет следующей встречи Дональд Трамп планов решил не строить.

"На данный момент нет никаких планов для третьего саммита с Ким Чен Ыном", – сказал Дональд Трамп.

Откат не зафиксирован

С одной стороны, отсутствие каких бы то ни было более-менее серьезных результатов в выстраданных переговорах – серьезный удар по самолюбию Трампа. С другой, как отмечают эксперты сайту "Сегодня", вряд ли результат переговоров хоть как-то скажется на уровне популярности американского президента в США (что было бы серьезным фактором ввиду приближающихся праймериз).

"Для его электората северокорейская повестка не является критической. Люди, которые за него голосуют, ничего плохого в результатах нынешних переговоров не усмотрят, – рассказал Петр Бурковский. – Для них это не имеет значения".

По мнению эксперта, в целом ждать каких-то быстрых результатов в столь серьезном вопросе, как денуклеаризация Северной Кореи, было бы наивно.

"Как показала история с Ираном, решение вопроса "отказ от ядерной программы в обмен на снятие санкций" – история как минимум двух президентских сроков. Обама успел это сделать в Иране за два своих срока. Но Северная Корея – более сложный случай", – отмечает Петр Бурковский.

Эксперт не считает, что нынешние переговоры завершились откатом во взаимоотношениях между лидерами США и КНДР.

"Если бы был откат, ни Трамп, ни Ким Чен Ын не побоялись бы выйти и прямо заявить об этом. Сказать, что мы не договорились, нас обманули, переговоры прекращаются, начинаем новый виток эскалации. И в целом это было бы видно по поведению и риторике. Здесь же ничего такого не наблюдается. Главный результат – как минимум не ухудшение ситуации – остается. Дальше нужно смотреть, как будут развиваться события, кто подключится к переговорам. Если подключатся военные Южной Кореи, Северной Кореи и Пентагон – значит, процесс идет, есть прогресс. Но в любом случае это будет очень постепенный процесс", – отметил Петр Бурковский.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.