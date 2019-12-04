Лидеры НАТО смеялись над Трампом: реакция президента США (видео)

Видео: Reuters

Лидеры Франции, Канады и Великобритании смеялись над президентом США Дональдом Трампом накануне саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Лондоне.

Видеокомпромат на Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо и Бориса Джонсона был записан вечером 3 декабря на приеме в Букингемском дворце. Также в их компании находился премьер Нидерландов Марк Рютте.

Хотя по имени хозяина Белого дома не называли, не составляет сомнений, что обсуждали они именно Трампа.

"Так вот почему вы опоздали?" – спрашивает Джонсон на записи Макрона.

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"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут", – ответил за французского президента Трюдо.

Сам Макрон тоже что-то говорит, но он стоит спиной к камере и его слов не слышно.

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"Вы лишь наблюдали, как у его команды отвалилась челюсть", – добавил позже Трюдо.

Комментируя случившееся, Дональд Трамп назвал канадского премьера двуличным, но "неплохим парнем".

Кроме того, американского президента обидели и слова Макрона о "смерти мозга НАТО". Дональд Трамп посчитал это несправедливым относительно США.

Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

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