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Ливни, метели и пожары: Калифорнию раздирают три стихии

2 декабря, 04:28

Пока в одном уголке штата столбики термометров показывают до +20, в других - до -3

Она горит, ее заметает, а теперь еще и заливает – американский штат Калифорния страдает одновременно от нескольких стихий. В одном уголке штата столбики термометров показывают до +20, а в других – до -3.

Например, в городе Сан-Диего дороги превратились в реки, а люди спасаются от "большой воды" на крышах собственных домов. Кто не успел – тех спасатели снимают с деревьев. Много машин уже не вернуть – течение унесло их в неизвестном направлении.

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В то же время, в другом конце штата – гололед и метели, а водители по несколько часов проводят в пробках. Аэропорты переносят, либо вовсе отменяют авиарейсы, а в школах – сокращенный учебный день. Синоптики прогнозируют шторм.

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Фото: kremlin.ru

А вот возле Санта-Барбары уже около месяца бушуют лесные пожары. Огонь приблизился к жилым домам – несколько тысяч людей пришлось эвакуировать. Однако спасатели надеются на дождь, который прогнозируют синоптики – лишь так можно будет побороть стихию и спасти лесных жителей от верной гибели.

Напомним, в прошлом месяце из-за пожаров в Калифорнии спасателям пришлось эвакуировать людей с территории знаменитой киностудии Warner Bros., которая находится недалеко от Лос-Анджелеса.

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Калифорния пожары лесной пожар

Источник: Сегодня

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