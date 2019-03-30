Луизиана официально признал Голодомор геноцидом украинского народа
Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа
Американский штат Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии украинцев, сообщает в пятницу посольство Украины в США.
"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о чествовании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", – говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в Facebook.
Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.
"Поздравляем решения штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", – заявили в посольстве Украины в США.
Напомним, ранее штат Алабама признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с конгрессменом Сандером Левиным, который в течение последних десятилетий был активным лоббистом интересов Украины, заявил, что Украина ценит вклад США в вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.
Как сообщалось, в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев, сообщила главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Наталья Левчук.
Напомним, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".
В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.
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