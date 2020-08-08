Українська
$ 27,68
32,8
  1. Мировые новости
  2. США

"Мама, помоги!": видео убийства "нового Джорджа Флойда" потрясло США

8 августа, 14:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

56-летний имужчина погиб из-за удушения смотрителями СИЗО в собственной камере

В США, где все еще продолжаются протесты после гибели чернокожего Джорджа Флойда, показали видео практически идентичного инцидента, который привел к гибели другого афроамериканца.

Реклама

Как сообщает CNN, сам инцидент произошел еще 2 декабря 2019 года.

Согласно данным прокурора округа Форсайт, штат Северная Каролина, находясь в СИЗО по обвинению в нападении на женщину, 56-летний Джон Эллиот Невилл во сне упал с койки на землю.

Пришедшие надсмотрщики обнаружили его "дезориентированным и растерянным" и решили провести его в медчасть. Однако мужчина запаниковал и оказал сопротивление. Через пару дней после событий, которые произошли после этого, он скончался от удушья.

Спустя более чем полгода после произошедшего по решению суда были опубликованы видеозаписи с нательных камер смотрителей и картина стала обрисовываться более четко.

Реклама

На 45-минутном видео пятеро человек удерживает Невилла на полу в камере. Ему приказывают не вставать, утверждая, что у него случился припадок. Сам мужчина при этом кричит "Погодите, дайте встать, дайте встать", зовет маму и просит о помощи. В итоге на него все же надевают наручники и отводят к медсестре, где мужчина успокаивается.

Однако он снова заводится, когда его отводят обратно в камеру, где его снова кладут на землю, чтобы снять наручники. При этом Невилл много раз зовет на помощь и повторяет, что не может дышать. В какой-то момент он умолкает и перестает двигаться. Спустя несколько дней он умер.

На фоне случившегося прокурор предъявил пятерым сотрудникам изолятора и медсестре обвинения в непредумышленном убийстве. Сейчас все они отстранены от исполнения обязанностей.

В результате вскрытия причиной смерти назвали "осложнения после гипоксического ишемического повреждения головного мозга из-за остановки сердца вследствие позиционной и компрессионной асфиксии во время удержания лежа".

Напомним, в прошлом году бывшую сотрудницу полиции Эмбер Гайгер приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что она застрелила темнокожего мужчину, по ошибке зайдя в чужую квартиру.

Реклама

А в мае все США всколыхнуло убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе – полицейские остановили его автомобиль, повалили на землю, а один офицер наступил мужчине коленом на шею, из-за чего тот задохнулся.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США убийство полиция чернокожий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)США
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Нью-Йорк залило, миллионы людей без света: фото и видео урагана
Нью-Йорк залило, миллионы людей без света: фото и видео урагана "Исайя" в СШАСША
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США "слили" в сетьСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять