"Мама, помоги!": видео убийства "нового Джорджа Флойда" потрясло США

В США, где все еще продолжаются протесты после гибели чернокожего Джорджа Флойда, показали видео практически идентичного инцидента, который привел к гибели другого афроамериканца.

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Как сообщает CNN, сам инцидент произошел еще 2 декабря 2019 года.

Согласно данным прокурора округа Форсайт, штат Северная Каролина, находясь в СИЗО по обвинению в нападении на женщину, 56-летний Джон Эллиот Невилл во сне упал с койки на землю.

Пришедшие надсмотрщики обнаружили его "дезориентированным и растерянным" и решили провести его в медчасть. Однако мужчина запаниковал и оказал сопротивление. Через пару дней после событий, которые произошли после этого, он скончался от удушья.

Спустя более чем полгода после произошедшего по решению суда были опубликованы видеозаписи с нательных камер смотрителей и картина стала обрисовываться более четко.

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На 45-минутном видео пятеро человек удерживает Невилла на полу в камере. Ему приказывают не вставать, утверждая, что у него случился припадок. Сам мужчина при этом кричит "Погодите, дайте встать, дайте встать", зовет маму и просит о помощи. В итоге на него все же надевают наручники и отводят к медсестре, где мужчина успокаивается.

Однако он снова заводится, когда его отводят обратно в камеру, где его снова кладут на землю, чтобы снять наручники. При этом Невилл много раз зовет на помощь и повторяет, что не может дышать. В какой-то момент он умолкает и перестает двигаться. Спустя несколько дней он умер.

На фоне случившегося прокурор предъявил пятерым сотрудникам изолятора и медсестре обвинения в непредумышленном убийстве. Сейчас все они отстранены от исполнения обязанностей.

В результате вскрытия причиной смерти назвали "осложнения после гипоксического ишемического повреждения головного мозга из-за остановки сердца вследствие позиционной и компрессионной асфиксии во время удержания лежа".

Напомним, в прошлом году бывшую сотрудницу полиции Эмбер Гайгер приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что она застрелила темнокожего мужчину, по ошибке зайдя в чужую квартиру.

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А в мае все США всколыхнуло убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе – полицейские остановили его автомобиль, повалили на землю, а один офицер наступил мужчине коленом на шею, из-за чего тот задохнулся.

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