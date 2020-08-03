Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США "слили" в сеть

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть в результате задержания белыми полицейскими взбудоражила США, спровоцировав волну протестов с беспорядками, вандализмом и многочисленными задержаниями, умолял копов не стрелять в него и предупредил, что их действия могут привести к его смерти.

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Об этом свидетельствует запись с нательной камеры одного из полицейских, которые проводили задержание 25 мая в Миннеаполисе, опубликованный изданием Daily Mail.

Ролик был "слит" вопреки постановлению суда о том, что он может быть показан только во время судебных слушаний.

Начинается видеозапись с того, что несколько полисменов подходят к автомобилю, за рулем которого сидит Флойд. Один из них направляет на мужчину пистолет.

"Мистер офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, мужик", – умоляет Джордж Флойд со слезами на глазах.

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Его достали из собственного авто, чтобы пересадить на заднее сидение патрульной машины. Флойд оказал сопротивление, сказав, что страдает от клаустрофобии и тревоги. Тогда офицер Дерек Шовен повалил Флойда на землю и в течение девяти минут стоял коленом на его шее, несмотря на его многократные крики "Я не могу дышать". Судя по транскрипции записи, он повторил эту фразу 21 раз.

"Я так наверное и умру", – в какой-то момент сказал пророческие слова Флойд.

В итоге в результате нехватки кислорода он потерял сознание. После этого его доставили в больницу, где мужчина и скончался.

Напомним, что похороны Флойда состоялись 9 июня в городе Хьюстон. Торжественную церемонию прощания посетили сотни человек, включая кандидата в президенты США Джо Байдена.

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После его смерти власти крупных американских городов — Хьюстона и Финикса — решили запретить полицейским применять удушающие захваты.

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