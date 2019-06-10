В Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба и загорелся

Инцидент произошел на Манхэттене. После посадки вертолет загорелся

Фото: Google Earth

Вертолет жестко приземлился на крышу здания в Нью-Йорке. По сообщению CNBC, инцидент произошел в нью-йорском районе Манхэттен.

FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) June 10, 2019

После посадки он загорелся. Информация о возможных пострадавших не приводится. По данным СМИ, из здания, на крыше которого находится охваченный огнем вертолет, идет эвакуация.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94pic.twitter.com/D02CwRfzDe — CBS News (@CBSNews) June 10, 2019

На месте происшествия работают медики и полиция.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В результате аварии погибли четверо членов экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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