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В Нью-Йорке вертолет рухнул на крышу небоскреба и загорелся

10 июня, 21:37

Инцидент произошел на Манхэттене. После посадки вертолет загорелся

Фото: Google Earth

Вертолет жестко приземлился на крышу здания в Нью-Йорке. По сообщению CNBC, инцидент произошел в нью-йорском районе Манхэттен.

После посадки он загорелся. Информация о возможных пострадавших не приводится. По данным СМИ, из здания, на крыше которого находится охваченный огнем вертолет, идет эвакуация.

На месте происшествия работают медики и полиция.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе. 

Вертолет Ми-8 упал во время выполнения плановых учений "День – Ночь" вблизи села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области. Вертолет упал в лесополосе примерно в трех километрах от упомянутого села.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся.  В результате аварии погибли четверо членов экипажа. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.  


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Тег США, крушение, вертолет, крыша, Нью-Йорк, посадка, Манхэттен

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Источник:

ТАСС

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