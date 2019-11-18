Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Массовый расстрел в Калифорнии: появились данные о погибших

18 ноября, 10:42

Полиция проводит расследование, устанавливается личность стрелявшего

Фото: texastribune.org

Фото: texastribune.org

По меньшей мере, 10 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в американском городе Фресно (штат Калифорния), из них четверо погибли. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

Ранее телекомпания NBC сообщала о девяти раненых. По ее данным, злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям, которые смотрели в воскресенье вечером по телевизору футбольный матч на заднем дворе.

Как отмечает агентство, тела троих жертв были найдены на заднем дворе дома. Семеро раненых были госпитализированы, впоследствии один из них умер. Полиция проводит расследование, устанавливается личность стрелявшего.

Ранее сообщалось, что подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита, скончался в больнице. Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

США стрельба Калифорния

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Трамп снова оконфузился с туалетной бумагой
Трамп снова оконфузился с туалетной бумагойСША
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400Другие страны
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявлениеСША
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видео
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видеоСША
Спорткар влетел на второй этаж дома в США: видео
Спорткар влетел на второй этаж дома в США: видеоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...