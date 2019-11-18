Массовый расстрел в Калифорнии: появились данные о погибших

Фото: texastribune.org

По меньшей мере, 10 человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в американском городе Фресно (штат Калифорния), из них четверо погибли. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press.

Ранее телекомпания NBC сообщала о девяти раненых. По ее данным, злоумышленники проникли в частный дом и открыли стрельбу по его владельцам и их друзьям, которые смотрели в воскресенье вечером по телевизору футбольный матч на заднем дворе.

Как отмечает агентство, тела троих жертв были найдены на заднем дворе дома. Семеро раненых были госпитализированы, впоследствии один из них умер. Полиция проводит расследование, устанавливается личность стрелявшего.

Ранее сообщалось, что подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита, скончался в больнице. Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.

Напомним, всего несколько недель назад в калифорнийской Санта-Розе старшеклассник пришел в школу с пистолетом и дважды выстрелил в другого подростка.

А в мае двое злоумышленников устроили стрельбу в школе города Денвер. В результате восемь школьников пострадали, и один из них погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram