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Масштабный паводок в США: Миссисипи прорвала дамбы, вода хлынула на жилые дома

2 мая, 11:02

Город Давенпорт больше всех пострадал от весеннего паводка

Фото CBS
Фото CBS.

В США из-за весеннего паводка вода вышла из берегов река Миссисипи и затопила близлежащие города. 

Известно, что защитные дамбы не выдержали мощного паводка и вода хлынула на городские улицы. Больше всех от наводнения пострадал город Давенпорт. Так высоко Миссисипи не поднималась там последние четверть века.

На видео видно, что автомобили, припаркованные на улицах города, полностью ушли под воду, также вода добралась до первых этажей жилых домов. Жители из затопленных регионов эвакуируются на лодках.

Спасатели перемещаются по затопленным улицам вплавь. Всего наводнение ожидается в 10 штатах, где местные власти уже предупредили жителей.

Кроме того, в Монреале из-за наводнения эвакуировали 7000 человек. Его причиной называют разрушение дамбы. Конструкция не выдержала такого напора воды из-за таяния снегов.

Также жители одного из городов Перу вынуждены ходить по улицам с зонтами в руках и при этом по колено в водеПаводок был настолько силен, что прорвало местную дамбу. Информации о погибших не поступало, однако один человек – 49-летний мужчина, считается пропавшим без вести. Сейчас его поисками занимаются спасатели.

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Тег наводнение, дамба, паводок, реки, Миссисипи

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Источник:

CBS News

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