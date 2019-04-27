В Перу из-за наводнения прорвало дамбу
Люди вынуждены ходить по колено в воде и с зонтами в руках
Жители одного из городов Перу вынуждены ходить по улицам с зонтами в руках и при этом по колено в воде – эта латиноамериканская страна серьезно пострадала от наводнения.
Паводок был настолько силен, что прорвало местную дамбу. Информации о погибших не поступало, однако один человек – 49-летний мужчина, считается пропавшим без вести. Сейчас его поисками занимаются спасатели
Бригады специалистов также помогают людям из подтопленных домов безопасно добраться до сухого места.
Напомним, ранее в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек. Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.
Спустя полтора месяца после того, как в результате наводнения в Пакистане погибли не менее 13 человек, на различные районы страны вновь обрушилась стихия и унесла жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Перу из-за наводнения прорвало дамбу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столице Канады ввели чрезвычайное положение из-за непогоды
Персонал Вооруженных сил Канады уже мобилизован и прибыл в Оттаву, чтобы помочь устранять последствия наводнения