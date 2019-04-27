В Перу из-за наводнения прорвало дамбу

Люди вынуждены ходить по колено в воде и с зонтами в руках

Жители одного из городов Перу вынуждены ходить по улицам с зонтами в руках и при этом по колено в воде – эта латиноамериканская страна серьезно пострадала от наводнения.

Паводок был настолько силен, что прорвало местную дамбу. Информации о погибших не поступало, однако один человек – 49-летний мужчина, считается пропавшим без вести. Сейчас его поисками занимаются спасатели

Бригады специалистов также помогают людям из подтопленных домов безопасно добраться до сухого места.

Напомним, ранее в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек. Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

Спустя полтора месяца после того, как в результате наводнения в Пакистане погибли не менее 13 человек, на различные районы страны вновь обрушилась стихия и унесла жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали.

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