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Мелания Трамп сдала тест на коронавирус: какой результат

24 марта, 04:32

Елена Кузьмич

Сам Трамп сдал тест на COVID-19 неделю назад

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный.

"Она в порядке. Тест отрицательный", – заявил Трамп.

Сам Трамп сдал тест на COVID-19 неделю назад, его результат также был отрицательным. Больше он пока не намерен проходить тестирование.

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам уточнила, что Меланья Трамп сдала анализ на коронавирус в тот же вечер, что и президент США, передает CNN.

Телеканал отмечает, что тест на COVID-19 сдали также вице-президент США Майк Пенс и его супруга, оба анализа показали отрицательный результат.

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Опасения по поводу состояния здоровья первых лиц США возникли после того, как у члена делегации бразильского президента Жаира Болсонару после их визита в резиденцию Трампа во Флориде был диагностирован коронавирус.

Также в США будут решать, возобновить ли работу предприятий в условиях коронавируса."Наша страна была создана не для того, чтобы экономическая деятельность в ней останавливалась", — заяви президент США.

Ранее Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тест коронавирус Дональд Трамп Мелания Трамп

Источник: Интерфакс

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