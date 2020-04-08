Мэр в США ввел карантин – через два дня его жена попалась в баре

В США, которые продолжают бороться с коронавирусной эпидемией, полиция одного из городов задержала жену мэра, которая нарушила изданные своим же мужем ограничительные меры.

Инцидент произошел в Олтоне, штат Иллинойс, где попали под запрет любые "общественные и частные собрания любого количества людей, происходящие за пределами одного домохозяйства или жилого помещения".

В то же время, распоряжение не распространяется на прогулки, поход в магазин за покупками и занятие спортом при соблюдении принципов социального дистанцирования. Всех нарушителей было приказано задерживать и штрафовать.

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Данные правила мэр Олтона Бренд Уолкер подписал в пятницу, 3 апреля, но около часу ночи 5 апреля ему позвонили из полицейского участка и сообщили о задержании его супруги, которая пошла в бар и, таким образом, нарушила ограничения.

О случившемся градоначальник сообщил на своей странице в Facebook, уточнив, что дело его жены будет рассматриваться наравне с остальными нарушителями карантина, и назвав свою супругу взрослым человеком, который самостоятельно принимает решения.

"В этом случае моя жена проявила ошеломляющее отсутствие понимание серьезности ситуации. Мне очень стыдно за это, и я прошу прощения", — отметил Уолкер.

Напомним, что ситуация с коронавирусной эпидемией в США является самой худшей в мире – здесь зафиксировали 400 тысяч случаев инфицирования, из которых почти 13 тысяч стали смертельными. При этом за прошедшие сутки от COVID-19 в стране умерли рекордные 1 736 человека.

Также, как мы уже сообщали, из-за пандемии и падения активности экономики президент США Дональд Трамп за месяц потерял 1 млрд долларов активов.

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