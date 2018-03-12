Мэттис "пристыдил" Путина с его новыми ракетами

Министр обороны США Джеймс Мэттис пристыдил потуги российского лидера Владимира Путина запугать Запад "новым" вооружением, о котором американцам давно известно, передает CNN.

Глава американского оборонного ведомства выразил скептицизм по поводу хвалебного развертывания якобы новых высокотехнологичных российских ракет, которые, как утверждал президент РФ, являются "непобедимыми" и имеют неограниченный диапазон.

"Я просто скажу вам, что не увидел никаких изменений в российском военном потенциале, и обо всех этих ракетах было известно еще несколько лет назад", – заявил Мэттис.

Он подчеркнул, что "новое" российское оружие не изменило военный баланс сил и не создало необходимость для США пересмотреть политику сдерживания России.

Напомним, во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.