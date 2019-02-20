МИД Японии: Размещение в стране американских Aegis Ashore – не нарушение ДРСМД

Япония не является участником договора и не несет по нему каких-либо обязательств, отметил Таро Коно

Фото из открытых источников.

МИД Японии: Размещение в стране американских Aegis Ashore – не нарушение ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cfa/b08/5c6cfab08b942.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cfa/b08/5c6cfab08b942.jpg 2019-02-20T08:59:45+02:00 США Япония не является участником договора и не несет по нему каких-либо обязательств, отметил Таро Коно

Предстоящее размещение в Японии наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore не может считаться нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава японского МИД Таро Коно в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в ответ на просьбу одного из депутатов дать ответ на обвинения со стороны России в нарушении ДРСМД.

Свое мнение Таро Коно обосновал тем, что Токио не является участником ДРСМД и, соответственно, не несет каких-либо обязательств в соответствии с этим документом.

"Наша страна, – сказал он, – не является участником этого договора. Следовательно, Япония не несет каких-либо обязательств по ДРСМД и не может его нарушать", – отметил Коно Торо.

Напомним, японский министр обороны Такэси Ивая 8 февраля утверждал в парламенте, что закупаемые в США наземные комплексы ПРО Aegis Ashore не будут обладать возможностями, позволяющими запускать крылатые ракеты "Томагавк". По словам главы военного ведомства, эти установки предназначены исключительно для перехвата баллистических ракет.

Ранее 5 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Японии установок системы глобальной противоракетной обороны США нарушает условия ДРСМД. Как пояснил министр, Aegis Ashore формально развертываются для того, чтобы запускать противоракеты, но в то же время эта установка может использоваться для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования Tomahawk, что является прямым нарушением договора. Правительство Японии в декабре 2017 года утвердило решение о размещении в стране двух наземных установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены. США в начале этого месяца объявили, что 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны Москвы не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. О приостановке участия в договоре 2 февраля объявил и президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с США по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога. "В настоящее время мы обсуждаем дальнейшие действия. У России есть время, чтобы вернуться к исполнению договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД – Ред.)", – сказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности, при которой Россия разместит значительные ядерные военные мощности у своих европейских границ. А действия НАТО по усилению сдерживающих и оборонных возможностей в Европе является следствием того, что Россия в течение долгого времени активно инвестирует в развитие вооружений и применяет силу против соседей. Напомним, Договор о сокращении ракет средней и малой дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

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