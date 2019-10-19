Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Министр энергетики США отрицает, что уходит в отставку из-за "украинского" вопроса

19 октября, 02:03

"Это не имеет никакого отношения к Украине", - сказал Перри

/ Фото: Сегодня

Министр энергетики США Рик Перри отрицает, что его отставка связана с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Fox News.

"Это не имеет никакого отношения к Украине", – сказал Перри, комментируя новости о его завершении карьеры в Министерстве энергетики США.

Реклама

Он подчеркнул, что намерен реализовать другой масштабный проект в родном Техасе.

В тренде
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

В то же время, Перри стал на защиту президента Трампа на фоне обвинений демократов в давлении со стороны Белого дома на Украину.

"Не было никакой "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.) в том смысле, как хотели эти люди (демократы, инициировавшие расследование по импичменту президента – ред.), что мы, мол, не будем давать вам эти деньги, если вы не расследуете Джо Байдена и его сына. Я никогда не слышал, чтобы об этом шла речь где-нибудь, в любое время, в любом разговоре", – отметил Перри.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США министр отставка Украина Дональд Трамп

Источник: Укринформ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и Burisma
Бывший посол США в Украине заявила, что не обсуждала с Байденом его сына и BurismaСША

Новости партнеров

Loading...
загрузка...