Министр энергетики США отрицает, что уходит в отставку из-за "украинского" вопроса

"Это не имеет никакого отношения к Украине", - сказал Перри

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Министр энергетики США Рик Перри отрицает, что его отставка связана с его участием в политике администрации США на украинском направлении, которая стала предметом внимания в контексте расследования по импичменту.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Fox News.

"Это не имеет никакого отношения к Украине", – сказал Перри, комментируя новости о его завершении карьеры в Министерстве энергетики США.

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Он подчеркнул, что намерен реализовать другой масштабный проект в родном Техасе.

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В то же время, Перри стал на защиту президента Трампа на фоне обвинений демократов в давлении со стороны Белого дома на Украину.

"Не было никакой "quid pro quo" (услуга за услугу – ред.) в том смысле, как хотели эти люди (демократы, инициировавшие расследование по импичменту президента – ред.), что мы, мол, не будем давать вам эти деньги, если вы не расследуете Джо Байдена и его сына. Я никогда не слышал, чтобы об этом шла речь где-нибудь, в любое время, в любом разговоре", – отметил Перри.

Добавим, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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