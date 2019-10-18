Не было "ты — мне, я — тебе": в Белом доме прокомментировали разговор Трампа и Зеленского

В очередной раз СМИ решили неверно истолковать слова с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента Трампа, - заявили в Белом доме

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни уточнил свои высказывания по поводу связи между заморозкой предоставления Киеву военной помощии компьютерным сервером, имеющим отношение к американской компании CrowdStrike, с которой сотрудничал Национальный комитет Демократической партии во время выборов 2016 года.

"В очередной раз СМИ решили неверно истолковать мои слова с целью развить предвзятую политическую охоту на ведьм против президента США Дональда Трампа. Позвольте я проясню, между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским не было абсолютно никакого соглашения типа „ты — мне, я — тебе", касающегося украинской военной помощи и какого-либо расследования, связанного с выборами в 2016 году", — говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении Малвэни.

"Президент никогда не просил меня удерживать деньги, пока украинцы не сделают что-либо, связанное с сервером. Единственной причиной, по которой мы удержали деньги, были беспокойства по поводу отсутствия поддержки со стороны других стран, а также по поводу коррупции", — отметил он.

"Никогда не было никакой связи между финансовыми средствами и украинцами, которым нужно было бы что-то сделать с сервером. Это, очевидно, и в связи с тем, что деньги были переданы без каких-либо действий со стороны украинцев в отношении сервера. Никогда не было никаких условий по предоставлению помощи, связанных с сервером НКДП", — заключил Малвэни.

Ранее в Белом доме он заявил: "Упоминал ли Трамп в разговоре со мной в прошлом о коррупции, связанной с сервером НКДП? Безусловно, без сомнений. Но на этом все, вот почему мы удержали деньги".

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти

Напомним, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Как следует из опубликованной ранее Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским, ставшего поводом для инициации Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента американского лидера, президент США упоминал в нем о возможном нахождении на Украине сервера, имеющего отношение к CrowdStrike, сотрудничавшей с НКДП во время выборов 2016 года.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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