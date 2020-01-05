Кризис в США, пылающий Ближний Восток, противоречивая Европа: каким будет мир в 2020-м

Похороны генерала Сулеймани. Фото: REUTERS/Abdullah Dhiaa al-Deen

2020 год едва начался, но уже очевидно, что будет он непростым. Протесты в Багдаде, организованные при поддержке Ирана, завершились атакой на посольство США в Ираке. С большим трудом иракским военным удалось оттеснить от посольства толпу, подстрекаемую активистами шиитской группировки "Катаиб Хезболла". При этом протестующие сожгли одну из построек на территории посольства, разбили окна в других зданиях и камеры наблюдения по периметру.

"Адресный ответ" из США прилетел незамедлительно – в виде ракет. В результате удара был убит легендарный в Иране генерал – глава спецподразделения "Кудс" (силы внешних спецопераций и военной разведки) Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что государство отомстит за смерть генерала. Вашингтон привел свои войска в полную боевую готовность. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран не допустить войны. Нефть резко выросла в цене.

Видео: Reuters

Сожжение флага США в Иране

Это лишь одно из событий начала 2020 года. А еще был отказ Северной Кореи от испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, вызвавший недоумение Дональда Трампа. Решение Турции направить войска в Ливию, где уже и без того тесно от "интересов" США, европейских стран. Египта, ОАЭ, России (присутствующей в стране в виде в том числе ЧВК Вагнера).

События, к которым приковано внимание мировой общественности в первые дни нового года, четко и недвусмысленно демонстрируют: спокойно в мире в 2020-м не будет. Слишком много нерешенных проблем оставил нам в наследство 2019-й, слишком серьезные вопросы не получили ответов. Вокруг чего будет крутиться международная политика, где можно ожидать роста напряженности, какие события станут ключевыми в нынешнем году, спрогнозировали эксперты сайта "Сегодня".

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего":

- В следующем году в фокусе внимания будут страны Латинской Америки, где наблюдается отход от левого боливарианства: Венесуэла, Боливия, Куба, возможно, Никарагуа. А также те страны, где левые движения были дискредитированы и отошли от власти (Аргентина, Перу, Бразилия), но новые правые лидеры также сегодня чувствуют себя не очень уверенно. За этими странами стоит наблюдать, поскольку там сейчас революционная ситуация, возможны различные события.

В США, конечно, темами с номером один будут импичмент и выборы президента. Весь год вся политика США будет крутиться вокруг этого.

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В Европе главным событием будет Брекзит и все, что с ним связано, к примеру возможный референдум о независимости Шотландии. В фокусе будет политическая ситуация во Франции и Германии, где продолжается упадок традиционных элит и ослабление их позиций. В Испании по-прежнему ключевым будет вопрос Каталонии. При этом на его решение непосредственное влияние будет оказывать политическая ситуация в стране. Постоянные перевыборы (с 2015 года в Испании четырежды проводились выборы в парламент, политсилам не удавалось сформировать устойчивую коалицию. – Авт.) и неспособность утвердить правительство ослабляют Мадрид. Каталонцы могут воспользоваться этим.

Горячей точкой планеты будет Восточное Средиземноморье, где обостряется конфликт вокруг газовых шельфов Кипра. В регионе идет активное перевооружение многих стран. Плюс у многих появились программы развития флота, поскольку милитаризируется сейчас и Восточное Средиземноморье, и Красное море. Кроме того, горячо будет в западной части Индийского океана – Ормузский пролив, Аденский залив, Йемен.

Возможны протесты в Ираке, Ливане, Алжире, Судане. В целом ситуация на Ближнем Востоке, в точках, где эскалация наблюдалась в прошлом году, будет оставаться напряженной и чревата вспышками конфликтов. Это касается и Сирии, и Ирака, и Ирана, и Йемена – в общем, тех стран, где на протяжении предыдущих лет проблемы не решались, а сплетались во все более сложные и тугие узлы.

Торговые войны между Китаем и США будут продолжаться. Возможно, по каким-то вопросам стороны достигнут договоренностей. Но далеко не по всем – противоречий и вопросов во всех сферах накопилось много. На Востоке любопытно будет понаблюдать за Японией и Южной Кореей, которые встанут перед необходимостью выстраивать собственные геополитические конфигурации в регионе.

Наконец, в начале 2021 года истекает срок действия договора START (СНВ-3) между Россией и США, ограничивающего объемы наступательных вооружений. Остается открытым вопрос, будет ли договор пролонгирован. Отказ от продления договора нанесет еще больший удар по системе безопасности, уже основательно пошатнувшейся после отказа США и России от договора РСМД.

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Алексей Гарань, политолог, профессор Киево-Могилянской академии:

- 2020-й – год президентских выборов в США. Безусловно, вся политика в Соединенных Штатах будет сконцентрирована вокруг выборов, и это, конечно, окажет влияние на всю международную политику.

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Завершится процесс Брекзита, и мы, наконец, увидим, как это будет выглядеть на практике.

Остается целый ряд конфликтов в горячих точках. Это и нерешенные проблемы на Корейском полуострове, Ирак, Сирия, ситуация на Ближнем Востоке в целом. Проблема международного терроризма не будет снята с повестки дня.

Для Европы в том числе будет важно, как будет решаться вопрос Донбасса. Ситуация в Украине, санкции против России оказывают влияние на ситуацию в Европе. Мой прогноз: конфликт решен не будет, и санкционная политика ведущих мировых государства против России продолжится.

Петр Бурковский, глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований:

- В 2020 году ключевые события произойдут, конечно, в США. На мой взгляд, Трамп останется президентом. Это создаст для него хорошую площадку для переизбрания. И если не случится чудо, Трамп будет избран на второй срок. Но при этом, я считаю, в будущем году американскую политическую систему ждут серьезнейшие потрясения.

Дело в том, что в будущем году избирается не только президент США, но и часть Сената. При этом значительная часть сенаторов, срок полномочий которых заканчивается, – из так называемых красных штатов. Потому демократы имеют шансы если не получить большинство в Сенате, то существенно увеличить свое представительство. Вплоть до паритета в верхней палате с республиканцами. Это не позволит демократам завершить импичмент переизбранного Трампа. Но заблокировать работу Конгресса – вполне. То есть в США будет серьезный политический конфликт, жесткое противостояние.

Я даже не исключаю, что по результатам президентских выборов может произойти раскол двух основных партий. США будет все больше уходить в себя, обращая меньше внимания на международные вопросы. Впрочем, если для консолидации правящей элите будет нужно найти врага, этого врага найдут – это может быть и Китай, и Россия.

Во взаимоотношениях США и Китая будут определенные подвижки. Прежде всего потому, что Китай не заинтересован в конфликте. США имеют серьезные экономические рычаги влияния на Китай, поэтому Пекин будет вынужден идти на определенные уступки в торговой войне. Что он уже, по сути, потихоньку делает. Конечно, китайцы не пойдут на унизительные, с их точки зрения, уступки, но компромисс попытаются найти.

Что касается Европы, то пока в ключевых государствах Старого континента – Германии, Франции – будут оставаться при власти нынешние руководители, особых изменений не ожидается. Старая элита держит удар и цементирует Евросоюз. Другое дело, если к власти в ключевых странах придут правые. Допустим, в Италии Сальвини получит единоличную власть, во Франции – Ле Пен, в Германии более внутренне ориентированный лидер. Тогда, конечно, центробежные процессы в Европе активизируются. Но пока речь об этом не идет. В любом случае это не вопрос 2020 года.

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