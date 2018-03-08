Мощные снегопады парализовали работу ряда аэропортов США

Сегодня, 01:20

Значительная часть рейсов отменена

фото AFP
фото AFP

Более 2,3 тыс. рейсов были отменены в нескольких аэропортах США из-за мощного снегопада, обрушившегося на восточное побережье страны этой ночью, сообщает в среду USA Today.

По данным издания, международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси отменил не менее 540 рейсов, которые планировал выполнить в среду. Также международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке сообщили об отмене более 450 рейсов каждый.

Однако на странице аэропорта имени Джона Кеннеди в "Твиттере" сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме с минимальными задержками в выполнении рейсов. Тем не менее, значительная часть рейсов отменена.

Согласно данным экспертов, ожидается, что снежная буря затронет аэропорты Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка, а также может повлиять на деятельность аэропортов всего восточного побережья.

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Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о надвигающемся снегопаде и порывистом ветре. Ожидается, что в Нью-Йорке в среду выпадет от 15 до 25 см снега, а в некоторых районах штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикута – до 50 см.

Между тем, снежные бури в Европе унесли 60 человеческих жизней. Большинство жертв – в Польше: там был мороз до минус 25-ти. А из-за обильных снегопадов сложно найти аэропорт, где самолеты вылетают вовремя.  Таких снегопадов в Великобритании и Ирландии не видели больше четверти века. 

Кроме того,впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами. Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы.
США, аэропорт, снегопад, рейсы, снежная буря
Источник:

Интерфакс-Украина

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