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Мощный торнадо в США: число погибших возросло до 22 человек

Сегодня, 07:30

По мнению местных властей, число жертв может возрасти

Фото: twitter.com/Nichola56831129
Фото: twitter.com/Nichola56831129.
Мощный торнадо в США: число погибших возросло до 22 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c70/1ea/5c7c701eaba60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c70/1ea/5c7c701eaba60.jpg США По мнению местных властей, число жертв может возрасти

В американском штате Алабама мощный торнадо унес жизни 22 человек. Об этом сообщил шериф округа Ли Джей Джонс.

По мнению местных властей, число жертв стихии может стать больше. На данный момент спасатели приостановили поиски из-за опасных погодных условий, но вскоре операция будет возобновлена.

Кроме того, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.

Ранее мы сообщали о 14 жертвах стихии

Напомним, не так давно в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.

Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности. 

Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства

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Тег США, жертвы, погибшие, Алабама, торнадо

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Источник:

ТАСС

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