В США из-за торнадо погибли не менее 14 человек

Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения

Фото: Twitter

В США из-за торнадо погибли не менее 14 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c82/69b/5c7c8269b742a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c82/69b/5c7c8269b742a.jpg 2019-03-04T04:01:00+02:00 США Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения

Власти американского штата Алабама считают, что в нем из-за торнадо в воскресенье погибли не менее 14 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Си-эн-эн шериф округа Ли Джей Джонс.

"У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек", — сказал он. По его словам, в числе жертв несовершеннолетние. "Несколько человек пострадали, точное число не установлено", — добавил Джонс.

Как сообщал ранее местный филиал телеканала NBC, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.

Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Напомним, ранее в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.

Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.

Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.

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