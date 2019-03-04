В США из-за торнадо погибли не менее 14 человек
Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения
Власти американского штата Алабама считают, что в нем из-за торнадо в воскресенье погибли не менее 14 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Си-эн-эн шериф округа Ли Джей Джонс.
"У нас есть подтвержденная информация о гибели 14 человек", — сказал он. По его словам, в числе жертв несовершеннолетние. "Несколько человек пострадали, точное число не установлено", — добавил Джонс.
Как сообщал ранее местный филиал телеканала NBC, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.
Около 10 тысяч потребителей остались без электроснабжения.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Напомним, ранее в американском штате Иллинойс из-за торнадо пострадали по меньшей мере 21 человек.
Кроме того, жители Италии стали свидетелями серии торнадо, что является очень необычным явлением для этой местности.
Мы также писали, что в октябре впервые за девять лет торнадо прокатилось по Кипру, нанеся значительный ущерб ряду районов островного государства.
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