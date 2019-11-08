Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видео

Спасателям удалось вытащить упавшего в ледяную воду мужчину только со второй попытки

Спасение из бурных вод Ниагары. В американском штате Нью-Йорк спасателям пришлось побороться за жизнь мужчины, упавшего в воду менее чем в сотне метров от края водопада. Очевидцы сообщили им о человеке в ледяной купели, который держится за бревно. Спасателям удалось надеть на пострадавшего спасательный воротник, а вот вытащить из воды смогли лишь со второй попытки. Мужчину госпитализировали.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о случае с падением в водопад, который не закончился счастливым спасением. Так в Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти слоненка. У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой Дырой.

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А вот когда на Прикарпатье ребенок упал в водопад и мать бросилась спасать, все закончилось хорошо. Местные жители помогли пострадавшим выбраться из воды до прибытия спасателей.

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Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

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