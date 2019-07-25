Мюллер убежден, что Россия планирует снова вмешиваться в выборы в США
Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы тут сидим, – сказал Мюллер
Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер убежден, что атака России на американскую избирательную систему продолжается, и Кремль планирует вмешаться в президентские выборы 2020 года.
Об этом пишет Укринформ.
Также опыт РФ теперь стремятся перенять другие стран.
"Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы тут сидим. И они собираются это сделать в следующей избирательной кампании", – ответил Роберт Мюллер.
Мюллер призвал, в частности, "агрессивно и как можно быстрее" принять новое законодательство, которое бы помогло ФБР, ЦРУ и АНБ работать слаженно ради противодействия российскому вмешательству.
"Более того, мы должны обратить внимание, что теперь многие другие страны работают над своими возможностями, чтобы повторить то, что сделали россияне", – резюмировал Мюллер.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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