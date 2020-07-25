На американских военных учениях танк подбил аналогичную боевую машину: что произошло

Танк M1 Abrams в ходе учений 1-й бронетанковой дивизии армии США на полигоне базы Форт-Блисс в штате Техас подбил аналогичный ему танк из своей части.
Об этом информирует Military Times.
В результате пострадал один из членов экипажа подбитого танка. Выстрел произошел случайно.
Инцидент произошел еще 20 июля во время стрельбы по движущимся мишеням.
Выстрел по танку 120-миллиметровым снарядом был осуществлен с расстояния около 2,6 тыс. метров.
Сейчас ведется расследование инцидента.
Заметим, что M1 Abrams – основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США. В настоящее время он является одним из наиболее тяжёлых танков в мире, его боевая масса составляет более 62 тонн.
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