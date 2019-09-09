На Багамах возросло количество жертв урагана "Дориан"

Дориан снес на Багамах около 13 тысяч различных зданий

/ Фото: AFP

Число погибших от урагана Дориан на Багамских островах увеличилось до 44, передает ABC.

В министерстве здравоохранения Багам отметили, но на самом деле погибших больше, однако унесенные водой в море трупы еще не найдены.

Реклама

Дориан снес на Багамах около 13 тысяч различных зданий, на многих территориях сильные затопления. Ураган вновь усилился и приблизился к побережью Канады.

Напомним, до сих пор было известно о 43 погибших от Дориана на Багамских островах. Поисково-спасательная операция продолжается.

В тренде Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама