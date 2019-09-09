На Багамах возросло количество жертв урагана "Дориан"

Число погибших от урагана Дориан на Багамских островах увеличилось до 44, передает ABC.
В министерстве здравоохранения Багам отметили, но на самом деле погибших больше, однако унесенные водой в море трупы еще не найдены.
Дориан снес на Багамах около 13 тысяч различных зданий, на многих территориях сильные затопления. Ураган вновь усилился и приблизился к побережью Канады.
Напомним, до сих пор было известно о 43 погибших от Дориана на Багамских островах. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".
Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.
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