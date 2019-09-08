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Ураган "Дориан" на Багамских островах унес жизни 43 человек, фото

8 сентября, 10:55

Тысячи жителей до сих пор считаются пропавшими без вести

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43, сообщил офис премьер-министра страны.

При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Чиновники опасаются, что число погибших будет расти.

Ранее мы сообщали о пяти погибших.

Всего на островах Гранд-Багама и Абако он урагана пострадали десятки тысяч человек. Они требуют пищевых продуктов и крыши над головой. Многие из них пытаются с помощью социальных сетей найти своих близких. Сильным ветром были разрушены тысячи домов и инфраструктура.

В эвакуации людей из Абако задействованы пассажирские самолеты, вертолеты, частные и правительственные корабли, а также круизные лайнеры. Помощь людям оказывают береговая охрана США, Королевский военно-морской флот Великобритании и частные организации. В порту города Фрипорт на Гранд-Багама тысячи людей надеются сесть на круизный лайнер, который предлагает бесплатную перевозку во Флориду.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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