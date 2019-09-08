Ураган "Дориан" на Багамских островах унес жизни 43 человек, фото

Тысячи жителей до сих пор считаются пропавшими без вести

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43, сообщил офис премьер-министра страны.

При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Чиновники опасаются, что число погибших будет расти.

Ранее мы сообщали о пяти погибших.

Всего на островах Гранд-Багама и Абако он урагана пострадали десятки тысяч человек. Они требуют пищевых продуктов и крыши над головой. Многие из них пытаются с помощью социальных сетей найти своих близких. Сильным ветром были разрушены тысячи домов и инфраструктура.

В эвакуации людей из Абако задействованы пассажирские самолеты, вертолеты, частные и правительственные корабли, а также круизные лайнеры. Помощь людям оказывают береговая охрана США, Королевский военно-морской флот Великобритании и частные организации. В порту города Фрипорт на Гранд-Багама тысячи людей надеются сесть на круизный лайнер, который предлагает бесплатную перевозку во Флориду.

Напомним, что свыше 207 тыс. потребителей канадской атлантической провинции Новая Шотландия остались без энергоснабжения в преддверии прихода в регион урагана "Дориан".

Кроме этого, мы писали, что ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане, пройдет в опасной близости от прибрежных районов американских штатов Флорида и Джорджия и далее будет перемещаться в направлении Южной Каролины. Он движется в северо-западном направлении со скоростью около 3 м/с.

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