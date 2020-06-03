На фоне протестов Трамп обозвал Байдена политически сонным слабаком: что произошло

Американский президент Дональд Трамп снова обрушился с критикой на бывшего вице-президента, претендента на выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах от Демократической партии Джозефа Байдена, который высказался о беспорядках в стране.

"Сонный Джо (Байден — Ред.) в политике 40 лет, но ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы, но он даже не знает вопросов. Слабостью никогда не победить анархистов, грабителей и погромщиков. Джо политически слаб всю свою жизнь. Закон и порядок!", – написал Трамп в Twitter.

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Байден призвал Конгресс США незамедлительно принять меры для повышения качества работы полиции. По его словам, необходимы шаги для обеспечения полной подотчетности стражей порядка.

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В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Напомним, что Байден уверенно обогнал Трампа в рейтинге популярности.

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