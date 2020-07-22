На протестах в США избили пропагандистов Кремля

Во время продолжающихся в США антирасистских протестов, которые начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими, пострадали пропагандисты российского "Первого канала".
Ссылаясь на пресс-службу прокремлевского телеканала, "Интерфакс" сообщает, что съемочная группа в составе журналистки Юлии Ольховской и оператора снимала сюжет о беспорядках в городе Портленд, когда "обстановка на улице накалилась".
Утверждается, что из суда, где шла съемка, выбежали люди в камуфляже, которые толкнули Ольховскую, побили оператора дубинками и разбили камеру. Впрочем, серьезных повреждений у россиян нет – они отделались ушибами и царапинами.
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Отмечается, что оба пропагандиста имели при себе пресс-карты.
Напомним, что беспорядки перекинулись на Портленд почти два месяца назад из Миннеаполиса, где Флойд и был убит 25 мая. Изначально мирные протесты переросли в мародерство и грабежи, сопровождаясь уже новыми жертвами.
Кроме того, протестующие снесли в этом городе памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону, обвинив того в рабовладельчестве.
Кроме того, в мае в Миннеаполисе пострадал другой пропагандист – сотрудник РИА "Новости" Михаил Тургиев. Он утверждает, что делал репортаж о протестах и чрезмерной жестокости полиции, когда полицейские применили против него и других журналистов слезоточивый газ.
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