На протестах в США избили пропагандистов Кремля

Во время продолжающихся в США антирасистских протестов, которые начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании белыми полицейскими, пострадали пропагандисты российского "Первого канала".

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Ссылаясь на пресс-службу прокремлевского телеканала, "Интерфакс" сообщает, что съемочная группа в составе журналистки Юлии Ольховской и оператора снимала сюжет о беспорядках в городе Портленд, когда "обстановка на улице накалилась".

Утверждается, что из суда, где шла съемка, выбежали люди в камуфляже, которые толкнули Ольховскую, побили оператора дубинками и разбили камеру. Впрочем, серьезных повреждений у россиян нет – они отделались ушибами и царапинами.

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Отмечается, что оба пропагандиста имели при себе пресс-карты.

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Напомним, что беспорядки перекинулись на Портленд почти два месяца назад из Миннеаполиса, где Флойд и был убит 25 мая. Изначально мирные протесты переросли в мародерство и грабежи, сопровождаясь уже новыми жертвами.

Кроме того, протестующие снесли в этом городе памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону, обвинив того в рабовладельчестве.

Кроме того, в мае в Миннеаполисе пострадал другой пропагандист – сотрудник РИА "Новости" Михаил Тургиев. Он утверждает, что делал репортаж о протестах и чрезмерной жестокости полиции, когда полицейские применили против него и других журналистов слезоточивый газ.