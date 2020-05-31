Пропагандист из российского СМИ попал "под раздачу" полиции в Минессоте

В ходе продолжающихся несколько дней массовых протестов в США во время стычек с полицией в Миннеаполисе пострадал журналист российского пропагандистского издания РИА Новости. Как рассказал сам пострадавший, Михаил Тургиев, он делал репортаж о протестах и чрезмерной жестокости полиции, и в этот момент против него и еще нескольких журналистов полицейские применили слезоточивый газ, передает BGNES

По словам СМИ, команда из четырех человек VICE TV и корреспондент российского агентства оказались в зоне беспорядков. Внезапно на дороге появился фургон с полицейскими и сразу же открыл огонь резиновыми пулями. Услышав крики "СМИ!", Полиция прекратила стрельбу, но, направив оружие на людей, попросила всех войти в соседнее здание.

Тем не менее, по словам корреспондента РИА Новости, сотрудники полиции распылили слезоточивый газ непосредственно в лица журналистов – ему и еще одному из членов съемочной группы. И это не смотря на то, что, опять таки по словам Тургиева, все журналисты заявили, что они представители прессы.

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В итоге, журналистов вынудили опуститься на колени, чтобы полиция смогла проверить их документы и удостовериться в принадлежности к СМИ.

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На данный момент официальной информации об инциденте с представителями прессы от полиции Минессоты не поступало.

Напомним, что после трехдневных акций протестов именно в Миннеаполисе город пострадал от умышленных поджегов и массового мародерства.

Как сообщалось, волна народного гнева началась после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннесоте,

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