Разрушительные ураганы в США: количество жертв возросло (видео)

Полиция до сих пор разбирает завалы в поисках тех, кто считается без вести пропавшим

Не менее 25 погибших и 30 раненых. В американском штате Теннесси возросло число жертв разрушительных торнадо. И цифра еще не окончательная, ведь есть пропавшие без вести. Стихия потрощила дома, порвала электропровода, выкорчевали деревья, и сделала непроходимыми дороги.

"Подтверждена гибель 25 человек – от восточного Теннесси к западному. Я целый день навещал пострадавших, ходил районами, разрушение просто страшные. Это разрывает нам сердце, это невероятно", – заявил Уильям Ли, губернатор Теннесси.

Основной удар пришелся на столицу Теннесси – город Нэшвилл. Стихия обрушилась на рассвете, когда люди спали.

"Я проснулся, выглянул в окно и понял, что происходит что-то серьезное. Я побежал и разбудил Гарри, и в тот момент нас обрушилась крыша. Мы оказались между потолком и полом. Мы не могли выбраться, пока, наконец, не разгребли отверстие в завалах", – рассказывает один из пострадавших.

Ураган оставил без света 50 тысяч домов и офисов, и покрыл обломками дороги. Сейчас завалы разбирают спасатели в поисках тех, кто мог оказаться в ловушке. Уцелевшие же рассказали о пережитом.

"Дом задрожал. Мы побежали в ванную, потому что там нет окон. Это где-то 3 метра. Но нас начала рушиться потолок. Я упала на пол, он прикрыл меня собой, а потолок упал уже на него. К счастью, нас не привалило кирпичом", – рассказывает Карли Питерс. В тренде Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Местные власти организовали для пострадавших убежища. Удар стихии оставил бездомными не менее 140 семей. Отстроить жилье пообещал лидер США.

"Они такие душераздирающие, эти торнадо. Я видел много их за три года, и они очень злые. Если вы на их пути – встречаются очень плохие вещи. Я был в Алабаме 9 месяцев назад и видел разрушения. Но люди там были просто невероятные. Хотя так много погибли. Я съезжу в Теннесси в пятницу", – отметил президент США Дональд Трамп.

В пострадавших районах не работают школы, суды и другие государственные учреждения. Приостановила работу железная дорога, повреждены мосты и дороги. По количеству жертв торнадо стал вторым крупнейшим в истории штата. Синоптики прогнозируют мощный шторм еще в нескольких штатах.

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.

А осенью смерч нанес большой урон целому району в Далласе, одном из крупнейших американских городов: стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, оставив более 95 тыс. жителей без электричества.

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