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На Техас обрушился мощный шторм: есть первая жертва

20 сентября, 08:04

«Имельда» вызвал в американском штате проливные дожди и наводнения

/ Фото: NOAA/GOES-East

В американском штате Техас тропический шторм "Имельда" вызвал проливные дожди и наводнения. Стихия уже унесла жизнь человека, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, в округе Джефферсон мужчина получил удар электротоком и утонул, пытаясь спасти свою лошадь. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт уже объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата.

"Это предоставляет властям на местах возможность получить доступ к ресурсам штата при ликвидации последствий затопления", - написал он в своем Twitter.

Из-за непогоды в аэропортах Хьюстона уже отменили более 900 авиарейсов. Полицейские и пожарные эвакуируют жителей подтопленных домов.

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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США шторм техас погибший штат

Источник: ТАСС

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