/ Фото: AFP

Нападавший расстрелял фестиваль в Калифорнии из автомата типа АК-47 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-07-29T23:58:29+03:00 США Органы правопорядка проверяют информацию о наличии у стрелка сообщника

Мужчина, застреливший в воскресенье троих человек на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния), был вооружен автоматом, приобретенном легально в этом месяце в штате Невада. Об этом заявил шеф полиции города Скотт Смити, – сообщает CNN.

"Три человека умерли. Это были шестилетний мальчик, тринадцатилетняя девочка и молодой человек двадцати с лишним лет. Мотив стрельбы пока не установлен", — информировал Смити.

По его словам, органы правопорядка проверяют информацию о наличии у стрелка сообщника. "Мы пока не можем подтвердить, что сообщник подозреваемого, если таковой был, также открывал огонь", — добавил шеф городской полиции.

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"Мы установили, что огонь велся из боевого автомата типа АК-47. Он был приобретен легально в штате Невада 9 июля этого года", — уточнил Смити. Он подтвердил сведения агентства Associated Press о том, что нападавшего звали Сантино Уильям Леган, которому 19 лет. Он проживал в Гилрое некоторое время, полиция пока не раскрывает, как долго.

Ранее власти Гилроя информировали о ранении в результате стрельбы 15 человек. Теперь эта цифра скорректирована до 12. Нападавший проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и менее чем через одну минуту был застрелен тремя стражами порядка.

Напомним, не так давно два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Также в Торонто произошла стрельба во время двухмиллионного чемпионского парада баскетбольного клуба "Торонто Рэпторс". Пострадали четыре человека. Офицеры произвели три ареста и изъяли две единицы огнестрельного оружия.

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