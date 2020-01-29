"Настало время закончить это": адвокаты Трампа просят оправдать его на суде по делу об импичменте

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Команда юристов президента США Дональда Трампа, которая ранее представила шесть аргументов отсутствия давления на Украину, попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте.

Адвокаты Трампа заявили, что "настало время закончить это", обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом, они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

Команда юристов американского лидера завершила свой третий и последний день открытых споров, после чего Сенат, контролируемый коллегами-республиканцами президента, почти наверняка проголосует за то, чтобы сохранить его в должности.

Адвокаты отметили, что Трамп собирается быть переизбранным на второй президентский срок во время выборов 3 ноября 2020 года.

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"До выборов несколько месяцев. Американский народ имеет право выбирать своего президента. Отмена прошлых выборов и массовое вмешательство в предстоящие выборы нанесут серьезный и длительный ущерб народу Соединенных Штатов и нашей великой стране. Сенат не может допустить, чтобы это произошло", - заявил в Сенате адвокат Трампа Пэт Чиполлоне.

Сам Трамп в своем Twitter-аккаунте отметил, что за последние три года "сделал больше всего" для Америки, нежели другие президенті за такой же срок.

"Удивительно, что я сделал, больше любого другого президента за первые три года, учитывая, что в течение трех лет я находился под фальшивыми политическими расследованиями и обманом импичмента!", – заявил он.

Как сообщалось, 25 января в Сенате США продолжился судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Слово в деле теперь взяли адвокаты Трампа.

Ранее свои доводы против президента представила сторона обвинения – представители Демократической партии.

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