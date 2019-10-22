"Не будь членом, ладно?": Хиллари Клинтон тонко потроллила Трампа

Хиллари Клинтон / Фото: REUTERS/Brendan McDermid

После того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз оскорбил Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь не полезла за словом в карман и в соцсетях дала тонкий ответ американскому лидеру, отравив ему "письмо из прошлого".

Клинтон опубликовала в своем Twitter шуточное письмо 35-го президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву, якобы обнаруженное в архивах и датированное 16 октября 1962 года.

Послание с нецензурным упоминанием мужского полового органа будто бы было отправлено из Вашингтона в Москву во время Карибского кризиса.

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"Дорогой премьер Хрущев, не будь членом, ладно? Убери свои ракеты с Кубы. Все скажут: „Ура! Хрущев! Ты лучший!" Но если ты этого не сделаешь, то все такие: „Ну что за дурак" — и назовут твою отстойную страну The Soviet Bunion", — говорится в пародийном письме.

Эту игру букв можно перевести как "Советский Отстоюз", где boo, в английском значении, — звук освистывания. Письмо завершается словами: "Потом звякну тебе. Обнимаю".

Напомним, что во время выборов в 2016 году еще кандидатом в президенты США Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон "вруньей мирового уровня".

А 9 сентября Трамп отправил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану хамское письмо с предложением сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

Эрдоган отреагировал на "дурака" в письме Трампа, пообещав обязательно ответить.

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