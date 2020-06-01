Українська
$ 26,87
29,93
  1. Мировые новости
  2. США

Не обошлось без "руки Кремля": беспорядкам в США дали объяснение

1 июня, 12:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Сьюзан Райс считает, что Россия подстрекала и финансировала погромы в ее стране

Россия может быть причастна к беспорядкам на протестах из-за гибели чернокожего американца при задержании белыми полицейскими, которые в последние дни охватили США.

Об этом в эфире CNN 31 мая заявила советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

Комментируя происходящее на улицах в своей стране, где изначальные протесты против полицейской жестокости превратились в погромы, мародерство и привели к гибели людей, Райс заявила, что "экстремисты пытаются перехватить эти протесты и превратить их в нечто совершенно иное".

Реклама

"Основываясь на моем личном опыте – сейчас я не читаю доклады разведки – этот сценарий словно был написан русскими. Я не удивлюсь, узнав, что это они подстрекали некоторых из этих экстремистов в соцсетях. Я не удивлюсь, узнав, что они каким-то образом в той или иной форме это финансируют", – сказала Сьюзан Райс.

По ее словам, иностранные государства годами пытаются сеять распри в США в моменты различных кризисов.

В тренде
Историческое событие: SpaceX и NASA запустили людей в космос

"Их цель – не просто вызвать в Соединенных Штатах разногласия. Их цель – разделить нас", – отметила бывшая советница Обамы.

Напомним, что с 26 мая в США не утихают протесты. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

Реклама

В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, а Шовина взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США протесты протестующие Сюзан Райс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять