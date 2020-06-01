Не обошлось без "руки Кремля": беспорядкам в США дали объяснение

Сьюзан Райс считает, что Россия подстрекала и финансировала погромы в ее стране

Россия может быть причастна к беспорядкам на протестах из-за гибели чернокожего американца при задержании белыми полицейскими, которые в последние дни охватили США.

Об этом в эфире CNN 31 мая заявила советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

Комментируя происходящее на улицах в своей стране, где изначальные протесты против полицейской жестокости превратились в погромы, мародерство и привели к гибели людей, Райс заявила, что "экстремисты пытаются перехватить эти протесты и превратить их в нечто совершенно иное".

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"Основываясь на моем личном опыте – сейчас я не читаю доклады разведки – этот сценарий словно был написан русскими. Я не удивлюсь, узнав, что это они подстрекали некоторых из этих экстремистов в соцсетях. Я не удивлюсь, узнав, что они каким-то образом в той или иной форме это финансируют", – сказала Сьюзан Райс.

По ее словам, иностранные государства годами пытаются сеять распри в США в моменты различных кризисов.

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"Их цель – не просто вызвать в Соединенных Штатах разногласия. Их цель – разделить нас", – отметила бывшая советница Обамы.

Напомним, что с 26 мая в США не утихают протесты. За день до этого соцсети всколыхнуло видео задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис. На снятых кадрах белые полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю, а один из копов — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею и не убирал его, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

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В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, а Шовина взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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