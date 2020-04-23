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Не заблуждайтесь: глава ВОЗ заявил, что человечеству предстоит долгий путь борьбы с коронавирусом

23 апреля, 03:32

Елена Кузьмич

«Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий», - заявили в ВОЗ

Вспышки заболеваний коронавирусомв большинстве стран продолжатся.

Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях своих эпидемий. И некоторые из них, которые были затронуты в начале пандемии, теперь начинают видеть возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус с нами надолго", – говорится в сообщении ВОЗ в сервисе микроблогов Twitter.

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Отмечается, что несмотря на небольшие цифры статистики, – наблюдаются тревожные тенденции к росту заболеваний в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

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Ранее сообщалось, что число умерших в результате заражения новым коронавирусом в Канаде достигло 2 023 человек. Об этом сообщил телеканал CBC.

Количество заразившихся в стране за все время пандемии составляет 39,8 тыс. человек, 13,9 тыс. из них уже вылечились. Согласно официальным данным Минздрава Канады, речь пока идет о 1 871 летальном исходе.

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за сутки составило 437 человек, общее количество жертв достигло 25 085. Такие данные озвучил Департамент гражданской защиты.

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мир ВОЗ заболевание коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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