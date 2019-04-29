Неизвестный открыл огонь у церкви в США, есть пострадавшие

Стражи порядка прибыли на место происшествия

По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на представителя полиции Чакию Фенной.

Ранее телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что стрельба произошла у церкви.

Как отмечается, звонок с сообщением о стрельбе поступил в отдел полиции в воскресенье после 17:00 по местному времени. Стражи порядка прибыли на место происшествия.

По словам Фенной, в настоящее время у полицейских нет информации о том, что могло стать причиной стрельбы, как и о том, кто мог открыть огонь. Отмечается, что стрельба произошла, когда люди собрались на пикник в западной части города.

Ранее сообщалось, что 19-летний Джон Эрнест за несколько часов перед нападением на синагогу в городе Пауэй в Калифорнии, США опубликовал свой манифест.

В письме Эрнест сообщает о планах нападения и упоминает о других атаках на молитвенные дома, включая синагогу Дерева Жизни в Питтсбурге, а также расстрел мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия. Эрнест также говорит о своем презрении к евреям и берет на себя ответственность за пожар в мечети в Эскондидо, который произошел через полторы недели после нападений в Крайстчерче.

В своем манифесте Эрнест также рассказал о своем характере, политической принадлежности, а также причин и целей для предполагаемой стрельбы. В результате стрельбы погибли 60-летняя женщина, раввин синагоги лишился указательного пальца. 34-летний мужчина и две девочки получили ранения.

Также мы рассказывали, что в ноябре прошлого года инцидент со стрельбой произошел в штате Калифорния, в городе Тайзенд-Оукс, пригороде Лос-Анджелеса. Вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся.

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