Непростые торговые переговоры США и Канады: обе стороны – под давлением

Новую редакцию соглашения о свободной торговле NAFTA уже одобрила Мексика, что сужает пространство для маневра Канады.

Соглашение о будущем зоны свободной торговли между США, Канадой и Мескикой, достигнутое США и Мексикой ранее на этой неделе, практически не оставило пространства для маневра Канаде, которая возобновила переговоры со Штатами.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп находится под давлением Конгресса, представители которого уже дали понять, что не одобрят новое соглашение по североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) без участия в нем Канады, пишет газета The Wall Street Journal.

Канада была вне игры в вопросе NAFTA в последние три месяца, когда США вели переговоры с Мексикой. Министр иностранных дел страны Христя Фриланд прибыла в Вашингтон для переговоров с американскими коллегами во вторник – спустя день после того, как США и Мексика объявили о достижении соглашения. Отметим, ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявлял, что Канада не хочет менять NAFTA на двустороннее соглашение с США.

"Это будет попытка включить "полный ход". Это действительно важное дело", – заявила Фриланд после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Фриланд также сообщила о намерении провести встречи с мексиканскими коллегами, прежде чем переговоры наберут полные обороты. Она отметила, что воодушевлена прогрессом, достигнутым США и Мексикой, добавив, что Мехико пошел на "значительные уступки", которые привели к согласованию новых правил в сфере торговли автомобилями.

"Тот факт, что Мексика смогла сделать что-то довольно сложное, готовит почву для продуктивных переговоров на этой неделе", – заявила Фриланд.

Соглашение с США необходимо Канаде, учитывая, что на долю американского рынка приходится порядка 75% канадского экспорта.

Для США Канада является вторым по величине торговым партнером после Китая, и в связи с этим многие законодатели не довольны тем, что Трамп готов отказаться от соглашения с Канадой.

Давление со стороны Конгресса может ослабить позицию Штатов в переговорах с Канадой, поскольку Трампу необходима поддержка законодателей для одобрения нового соглашения по NAFTA, отмечают эксперты.

Многие законодатели также недовольны тем, что администрация президента США игнорирует роль Конгресса в торговой политике, и угрожают завести в тупик голосование по новому соглашению в случае, если их позиция в отношении Канады не будет учтена.

"Изменение NAFTA на двустороннее соглашение не пройдет", – заявил сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми.

Время также не играет на руку Трампу – между уведомлением Конгресса и подписанием соглашения должно пройти не менее 90 дней, а президент США надеется сделать это до вступления в должность нового президента Мексики 1 декабря.

Как известно, NAFTA вступило в силу еще в 1994 году, и в, отличие от Транстихоокеанского партнерства (ТТП, из которого по решению Трампа США уже вышли), ратифицировано Конгрессом. Аналитики еще в 2017 году отмечали, что Трамп будет добиваться если не выхода США из NAFTA, то как минимум торговых преференций для своей страны. отметим, в начале апреля 2018 года Трамп пригрозил Мексике расторгнуть договор NAFTA.

При этом Соединенные Штаты изучают возможность заключения выгодного для них соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

Она напомнила, что в прошлом году президент США Дональд Трамп "сдержал свое обещание и отказался от сделки по ТТП, заключенной администрацией [его предшественника Барака] Обамы, потому что она была несправедлива по отношению к американским рабочим и фермерам".

Отказ США нанес удар по договоренности, однако ее остающиеся участники продолжали консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать новое подкорректированное соглашение с участием 11 стран. Соответствующее новое соглашение было подписано в апреле-2018 в Чили министрами экономики 11 стран-участниц партнерства.