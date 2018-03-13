Неслучайный кандидат: эксперт объяснила, почему Трамп назначил госсекретарем директора ЦРУ

Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, потому что президенту США понадобился новый госсекретарь, который бы разделял его взгляды. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала член правления совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"Давайте не забывать, что разногласия между госсекретарем и президентом продолжались не первый месяц, и причины для его отставки были уже не один раз. По таким вопросам как, например, иранская ядерная программа, их разногласия становились достаточно публичными, и мы видели различные подходы", – говорит политический эксперт.

"Что стало последней каплей в противоречиях – очень сложно сказать… Ожидаются серьезные переговоры по Северной Корее, по новым торговым соглашениям. И у президента США были ощущения, что ему нужен, условно говоря, новый человек, который больше разделяет его взгляды, его подходы по этим вопросам, перед тем, как начинать вот такой серьезный новый виток во внешней политике", – подчеркнула политолог.

Комментируя вопрос, почему на должность нового госсекретаря назначают директора ЦРУ Майка Помпео, Анна Шелест напомнила, что сегодня Трамп на пресс-конференции сказал, что стиль и взгляды в вопросах безопасности и внешней политики у него намного больше совпадают именно с Помпео, поэтому он выбрал именно его как возможного кандидата.

"Плюс, он довольно лояльная фигура для президента. А лояльность для Трампа, как мы видели по предыдущим назначениям, иногда стоит даже выше профессионализма. Но это, в данном случае, никоим образом не уменьшит профессионализм директора ЦРУ. Это кандидат не случайный, но у него, конечно, больше опыта в вопросах безопасности, чем в вопросах дипломатии", – отметила эксперт.

По ее мнению, назначение Помпео на должность госсекретаря не обязательно скажется на отношениях США и России.

"Это не обязательно может иметь прямое отношение к ним, потому что они на сегодня носят определенную двух- или даже трехуровневость. С одной стороны, мы видим достаточно жесткие заявления насчет действий РФ (в первую очередь, по отношению к действиям в Украине, во-вторых – дестабилизации в Европе). И последнее буквально, вчерашнее заявление, которое поддержала и администрация, об отравлении бывшего российского шпиона в Британии. Т.е., заявления очень жесткие, конкретные и не двузначные", – подчеркнула Анна Шелест.

"С другой стороны, мы знаем позицию Трампа, который не содействует следствию в отношении вмешательства в выборы. Поэтому ожидать, что будут какие-то резкие изменения, не стоит… Украинская ситуация не меняется, поэтому нет предпосылок для того, чтобы резко изменилась позиция президента. А что касается остального, думаю, это будет зависеть и от того, как пройдет диалог с Северной Кореей, потому что это может стать либо темой для сотрудничества между США и Россией, либо наоборот. Ведь было не одно заявление, что РФ, возможно, помогает Северной Корее в разработке новых вооружений. Соответственно, это может быть дополнительным фактором в ухудшении взаимоотношений", – добавила политолог.

Напомним, в комментарии сайту "Сегодня" директор компании BertaCommunications Тарас Березовец рассказал, что стало "последней каплей" для Трампа.

Также напомним, увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара, а рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме".