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Несмотря на пандемию: Трамп планирует вскоре возобновить поездки по США

30 апреля, 08:04

Тина Наринецкая

Уже на следующей неделе американский президент собирается в Аризону

Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что страну продолжает охватывать эпидемия коронавируса, хочет в скором времени возобновить поездки по США.

"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга", – заявил он.

Кроме того, Трамп надеется проводить мероприятия с 25 тысячами участников.

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Отметим, что в США зафиксировали 1 028 217 случаев заражения коронавирусом. Больше всего летальных исходов зарегистрированы в штате Нью-Йорк, а второе место в этой печальной статистике занимает соседний штат Нью-Джерси.

Ранее мы сообщали, что США хотят к концу 2020 года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса. Проект обойдется в миллиарды американских долларов.

Также напомним, что в США из-за карантина появились миллионы безработных и начались протесты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США страна поездки коронавирус Дональд Трамп пандемия

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