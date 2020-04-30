Несмотря на пандемию: Трамп планирует вскоре возобновить поездки по США

Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что страну продолжает охватывать эпидемия коронавируса, хочет в скором времени возобновить поездки по США.
"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга", – заявил он.
Кроме того, Трамп надеется проводить мероприятия с 25 тысячами участников.
Отметим, что в США зафиксировали 1 028 217 случаев заражения коронавирусом. Больше всего летальных исходов зарегистрированы в штате Нью-Йорк, а второе место в этой печальной статистике занимает соседний штат Нью-Джерси.
Ранее мы сообщали, что США хотят к концу 2020 года получить 100 млн доз вакцины от коронавируса. Проект обойдется в миллиарды американских долларов.
Также напомним, что в США из-за карантина появились миллионы безработных и начались протесты.
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