Новая стрельба в американской школе: погиб человек

Сегодня, 09:31

Стрельба произошла на территории средней школы города Норт-Лас-Вегас

Фото: reviewjournal.com
Фото: reviewjournal.com

В США, где ранее произошла перестрелка в ресторане быстрого питания, в средней школе города Норт-Лас-Вегас штата Невада произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний парень. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

"Стрельба произошла на территории кампуса возле ограды бейсбольного поля. Сообщение о стрельбе поступило в полицию в 14:39", – говорится в сообщении.

Как стало известно, одного раненого вывезли с места происшествия, и он умер от полученных ранений в Медицинском центре местного университета. Был ли он учеником школы, на территории которой произошла стрельба, пока неизвестно.

Всего на момент стрельбы в школе находились 400 учеников. Полиция обыскала все аудитории и классные комнаты, однако ничего подозрительного так и не было найдено. Также не сообщается о задержаниях и наличии подозреваемых.

Между тем, копы заверили, что в районе нет активной угрозы, потому что было найдено оружие, из которого велась стрельба. В то же время, тип оружия держится в секрете.

Напомним, ранее в ночном клубе в штате Огайо произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью.  

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей. 
США, стрельба, Лас-Вегас, Невада

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