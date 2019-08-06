Новая стрельба в США: двое мужчин выстрелили друг в друга https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-08-06T23:32:00+03:00 США Инцидент со стрельбой в штате Луизиана вызван бытовой ссорой

Стрельба в магазине Walmart ("Уолмарт") в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США стала результатом бытовой ссоры между двумя вооруженными мужчинами. Об этом во вторник сообщил местный телеканал WBRZ со ссылкой на шерифа округа Ист-Батон-Руж Сида Готро.

Шериф отметил, что в зоне обслуживания покупателей магазина произошел конфликт между двумя мужчинами, после чего они достали пистолеты и выстрелили друг в друга. Один человек, стоявший в очереди, получил ранения и был доставлен в больницу. Один из зачинщиков ссоры был задержан, в настоящее время полиция ведет поиски второго подозреваемого.

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Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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