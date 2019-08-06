Новая стрельба в США: двое мужчин выстрелили друг в друга

Стрельба в магазине Walmart ("Уолмарт") в городе Батон-Руж (штат Луизиана) в США стала результатом бытовой ссоры между двумя вооруженными мужчинами. Об этом во вторник сообщил местный телеканал WBRZ со ссылкой на шерифа округа Ист-Батон-Руж Сида Готро.
Шериф отметил, что в зоне обслуживания покупателей магазина произошел конфликт между двумя мужчинами, после чего они достали пистолеты и выстрелили друг в друга. Один человек, стоявший в очереди, получил ранения и был доставлен в больницу. Один из зачинщиков ссоры был задержан, в настоящее время полиция ведет поиски второго подозреваемого.
Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.
А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.
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